Verdachte steekpartij in bus is 17-jarige Arnhemmer Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - De persoon die dinsdagavond werd aangehouden omdat hij ervan wordt verdacht een passagier in een bus te hebben neergestoken is een 17-jarige Arnhemmer. Het slachtoffer is een 49-jarige man uit Poortugaal, hij wordt aan zijn verwondingen behandeld in het ziekenhuis. Zijn toestand is stabiel.

De verdachte werd dinsdagavond een paar uur na de steekpartij aangehouden op het Leeuwensteinplein in Arnhem. De politie raadde na de steekpartij mensen aan om de dader niet te benaderen en meteen de politie te bellen als ze hem zagen. De technische recherche heeft sporenonderzoek gedaan in een woning aan het Leeuwensteinplein, wat daar is aangetroffen is niet bekend. Zie ook: 'Hij stak hem en rende weg'; ooggetuige steekpartij Arnhem erg geschrokken Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl