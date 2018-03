Ex-Hamelanders blij met nieuwe baan; project wordt uitgebreid

NEEDE - Beschut werken dichtbij je woonomgeving is heel goed mogelijk. Dat blijkt uit een proef in de gemeente Berkelland nadat bekend werd dat sociale werkplaats Hameland gaat sluiten. Medewerkers van die werkplaats - en die gebruik maken van beschutte werkplekken - deden mee aan een pilot bij Zozijn en Lijstenmakerij Martin in Neede.

Het resultaat is volgens de gemeente positief en dus gaat de gemeente Berkelland het project uitbreiden. De medewerkers zijn heel erg tevreden. Ze hebben een kortere reistijd en werken nu bij een echt bedrijf.

Voorheen werkten ze veelal in de sociale werkplaats van werkvoorzieningschap Hameland in Lichtenvoorde. Wel missen sommige werknemers de vertrouwde omgeving en hun oude collega's. De verandering levert voor de gemeente ook lichte financiële voordelen op, die vooral door de verminderde reiskosten ontstaan.

Mensen met een arbeidsbeperking en die begeleiding en aanpassingen nodig hebben om te kunnen participeren op de arbeidsmarkt, zijn aangewezen op een beschutte en dus beschermde werkomgeving.

Vervolg in andere dorpen

'Door de positieve tussentijdse evaluatie zijn we ook in de andere kernen actief op zoek gegaan naar lokale werkplekken. In Eibergen hebben we een mooie samenwerking met Parlijn. Daarnaast zijn we in Borculo en Ruurlo ook op zoek naar creatieve samenwerking met zorgaanbieders en sociaal ondernemers', vertelt wethouder Han Boer. 'We hebben een aantal gesprekken lopen die mogelijkheden bieden. Nu de eindevaluatie ook positief blijkt, zou het mooi zijn als ook in deze kernen mensen in de buurt van hun woonomgeving aan de slag kunnen.'

Kijk naar de reportage die Omroep Gelderland eerder maakte:

Groot deel Berkellanders heeft plek

In Berkelland gaat het om ongeveer 60 à 70 mensen die bij een bedrijf geplaatst moeten worden. Twee derde van deze mensen heeft nu een plek gevonden. Voor het andere deel wordt dus nog hard gezocht. Volgens de wethouder is het niet vanzelfsprekend om een bedrijf te vinden voor de groep mensen. Het is maatwerk.

Ontmanteling Hameland

Werkvoorzieningschap Hameland is sinds 1 januari verder gegaan onder de naam Werkbaan Oost. In de zomer van 2015 besloten Aalten, Haaksbergen, Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk tot ontmanteling van Hameland. Aanleiding was de invoering van de Participatiewet, die ertoe dient iedereen een volwaardige baan te bezorgen, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De sociale werkplaats in Lichtenvoorde is nog open tot volgend jaar zomer.

