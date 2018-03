GLD Stemt is in Rozendaal: leerlingen nemen het roer over

Lees het terug:

Bij Het Rhedens aan de Kleiberglaan is onze mooie bus al van verre te zien. Studio Rheden zal het gesprek aangaan met politici en er is meer. Leerlingen van Het Rhedens vulden uur twee en namen de studio over.

Aangeschoven in de bus zijn huidig wethouder en lijsttrekker Anton Logeman van PAK Rozendaal, lijsttrekker Loes Hupkes van BGR en voor Rozendaal '74 Marieke Albricht.

Wat gaan we bouwen?

Er komt een nieuwe dorpsschool, de oude school bij De Steenhoek wordt gesloopt. Wat moet daar voor in de plaats komen?

Hupkes: 'Er moeten woningen komen, aan de hand van en woonvisie moeten we vaststellen wat voor woningen dat moeten zijn. Wij willen het liefst levensloopbestendige woningen. Niet per se alleen ouderenwoningen, want dan sluit je ook groepen uit.'

Logeman: 'Op voorstel van PAK worden ze in ieder geval energieneutraal. En inderdaad, we moeten een visie opstellen over of dat dan bijvoorbeeld ouderenwoningen moeten zijn. Voor de Steenhoek is zo'n visie oké, het hoeft niet voor heel Rozendaal.'

En sociale huurwoningen? Albricht: 'Die zijn er niet. We hebben recent wel twee woningen voor asielzoekers ingericht.' De woningen zijn normale huurhuizen die worden gehuurd.

Dan de voormalige Torckschool, een dorpsaangezicht van Rozendaal. Het staat er al sinds eind 1800 en is beschermd. De partijen wisselen ideeën uit over wat daar mee te doen. Loes Hupkes denkt dat een andere huurder daar goed in zou passen. 'Waarom niet een dependance van het Luzac College?' zegt zij.

Energieneutraal worden

Hupkes (BGR): 'Een loffelijk streven, daar doen we alles aan. Wij omarmen zonne-energie. Windenergie zijn ook een mogelijkheid, maar kan het en past het?' Hupkes ziet zonnevelden wel voor zich, in de natuur wellicht.

Logeman (PAK): 'Hier moet hard aan gewerkt, we moeten er keihard mee aan de slag. Energieneutraal worden is een speerpunt van ons verkiezingsprogramma. Maar zonnecellen in natuurgebieden zetten, dat moeten we niet willen. Zet het dan op particuliere daken.'

Albricht (R'74): 'We moeten als gemeente het goede voorbeeld geven. Wij willen huishoudens subsidies tot 1000 euro geven als zij hieraan meewerken. Daarnaast moeten we kijken naar wat omliggende gemeenten doen, en volgen waar dat nuttig is. Zonnepanelen zie ik ook voornamelijk voor me op daken.'

Samenwerking: PAK en R'74 zitten nu (nog) in het college, BGR zit in de oppositie. De twee coalitiepartijen verwijten BGR dat samenwerking niet altijd erg goed verliep. Dat moet beter. Hupkes, BGR: 'Wij zijn voor samenwerken, daar staan wij erg voor open.'

Alle partijen zijn er klaar voor om vooruit te kijken, zeggen ze.

Zelfstandigheid

Taken van het Rijk naar de overheid, maar ook uitbesteed aan Rheden (ICT bijvoorbeeld): kan Rozendaal het nog opbrengen om echt zelfstandig te zijn en blijven? Albricht: 'Onze kleinschaligheid wordt heel erg gewaardeerd. De aanspreekbaarheid van de burgemeester. Logeman, PAK: 'Als de financiën op orde zijn, dan is samenwerking met anderen geen probleem.'

Hupkes BGR: 'Iedereen in Rozendaal hecht aan zelfstandigheid. Dat betekent met name dat lokale voorzieningen op orde moeten zijn. Maar je moet ook samenwerken.' Er ontstaat een verhit debat tussen PAK - R'74 tegenover BGR over opnieuw samenwerking. Die verliep ook op dit onderwerp kennelijk niet naar wens.

Leerlingendebat

Leerlingen van Het Rhedens voelen lijsttrekkers van Rheden en Rozendaal aan de tand over allerhande onderwerpen. De presentatoren van Studio Rheden hebben plaatsgemaakt voor hen. Zij gaan het onder meer hebben statiegeld, vervuilende auto´s en zwarte piet.

De leerlingen zijn er klaar voor:

En het debat is onderweg. Hier een korte impressie: