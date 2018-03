Nieuwe trainer Vitesse: 'Niet Chigirinskiy, maar andere Rus is clubeigenaar'

ARNHEM - Alexander Chigirinskiy is niet de eigenaar van Vitesse, althans dat stelt de nieuwe Russische trainer van Vitesse: Leonid Sloetski.

Hij doet die uitspraak bij het Russische Sport Express. In een interview wordt Sloetski gevraagd of hij heeft gesproken met de eigenaar van de club. 'Ja', antwoordt Sloetski. 'Maar de eigenaar van Vitesse is niet Chigirinskiy, zoals veel media zeggen. De eigenaar is een ander persoon.'

Daarop vraagt de journalist of de Nederlanders dan de baas zijn bij Vitesse. 'De eigenaar is Russisch, de Raad van Bestuur is Nederlands', zegt Sloetski.

Algemeen directeur Joost de Wit denkt dat de Russische coach alles niet helemaal goed heeft begrepen tijdens de gesprekken met Vitesse. 'Dit is een misverstand. Bij Vitesse zijn in feite twee eigenaren. Behalve Chigirinskiy heeft de club een Stichting die met het golden share één procent in handen heeft. De overige 99 procent ligt echt bij Chigirinskiy.'