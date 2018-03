Open Tuindagen Meddo afgelast door kou

WINTERSWIJK MEDDO - De Open Tuindagen in Winterswijk Meddo gaan komend weekeinde niet door. De organisatie heeft het evenement afgelast in verband met de verwachte kou.

‘'De gevoelstemperatuur is onaangenaam om onze standhouders, vrijwilligers en materialen te laten werken. Voor de organisatie is dit de tweede keer in 25 jaar dat het evenement wegens weersomstandigheden afgelast wordt’', schrijft Wenninkhof Hoveniers. ‘'De Open Tuindagen zullen verderop in het jaar nogmaals georganiseerd worden. Nader bericht volgt hier spoedig over.’'



De tuindagen worden waarschijnlijk in september alsnog gehouden.