Politie zoekt getuigen na vernieling grafstenen

LOBITH - De politie zoekt getuigen van de grafschennis in Lobith. Begin deze maand werden daar acht stenen vernield door vandalen, zelfs een kindergraf werd gesloopt.

In het programma Bureau GLD vraagt de politie aandacht voor de zaak. Buurtbewoners denken dat hangjongeren verantwoordelijk zijn voor de grafschennis.

'Met dat soort geluiden kunnen we niet heel veel. Natuurlijk nemen we het mee in het onderzoek, maar we moeten echt van feiten hebben. Mensen die echt meer informatie hebben, roepen we op om zich te melden bij ons', zegt woordvoerder Jan Thijs van Hemmen.