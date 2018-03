Deel dit artikel:











Burgemeester Oldebroek voelt zich machteloos door ontbreken compensatie na vervoersverbod Foto: Omroep Gelderland

OOSTERWOLDE - Pluimveebedrijven waar geen vogelgriep is aangetroffen, maar die wel een vervoersverbod krijgen opgelegd worden op dit moment niet gecompenseerd voor hun schade. En dat moet anders, vindt burgemeester Adriaan Hoogendoorn van de gemeente Oldebroek. Rond Oosterwolde en Noordeinde is al voor de derde keer in een paar jaar tijd een vervoersverbod van kracht.

Zodra er vogelgriep op een bedrijf wordt vastgesteld worden direct meerdere maatregelen ingesteld. Het bedrijf zelf en eventuele naburige pluimveebedrijven worden geruimd. Bedrijven in de nabije omgeving worden gecontroleerd op vogelgriep en in een straal van tien kilometer geldt een vervoersverbod. Die bedrijven worden niet gecompenseerd. En dat is onterecht, vindt burgemeester Hoogendoorn van Oldebroek. 'De omliggende bedrijven, bijvoorbeeld aan de Groote Woldweg, worden geconfronteerd met het vervoersverbod. Die krijgen geen compensatie. Ik heb daar een paar bedrijven zitten die al drie, vier keer getroffen zijn en daar is de financiële strop wel groot.' Machteloos gevoel Bedrijven waar door vogelgriep alle dieren zijn geruimd worden deels wel gecompenseerd voor de schade. Hoogendoorn heeft in Den Haag vaker aandacht gevraagd voor het probleem, maar dat heeft dus nog niks opgeleverd. 'Ik heb daar al vaker ook met collega's aandacht voor gevraagd in Den Haag. Het is een zaak voor het rijk en daar is geen beweging in te krijgen. Dat geeft een machteloos gevoel, ook richting de ondernemers in je gemeente.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl