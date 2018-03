Deel dit artikel:











125 kilo MDMA in drugslab Brakel; ook invallen op andere locaties Foto: Bart Meesters

BRAKEL - In het drugslab dat dinsdagavond werd aangetroffen in Brakel, is 125 kilogram MDMA en 51 liter MDMA-olie in beslag genomen. Dat meldt de politie.

Het synthetische drugslab lag aan de Kooihoek. Er stonden zeker 100 jerrycans, die vermoedelijk zijn gebruikt zijn bij de productie van drugs. Een persoon die in het lab aanwezig was, is aangehouden. Ook zijn er op twee andere locaties invallen gedaan. Daarbij zijn een handvuurwapen, 7500 euro en een auto in beslag genomen. De politie sluit meerdere aanhoudingen niet uit. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl