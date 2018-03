Deel dit artikel:











Tiel wil mekka worden voor de regionale wielersport Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

TIEL - Voor de wielersport moet je in Tiel zijn, dat is althans de ambitie van wielervereniging de Batauwers en BMX-club de Weirijders. Met financiële hulp van de provincie en de gemeente Tiel hebben de verenigingen de beschikking over een wielersportcentrum.

De BMX-club zou op de baan ook graag internationale wedstrijden organiseren. 'Het is een lekker baantje', zegt een van de kinderen die aan het trainen is. 'Op de oude baan had je maar kleine bultjes en dit is veel spannender', valt te horen op de training. De Weirijders hebben oud-olympiër Sander Bisseling aangetrokken als trainer om de sport in Tiel op een hoger plan te brengen. Er wordt al volop getraind op het wielersportcentrum, maar de opening is op Tweede Paasdag. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl