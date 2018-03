Deel dit artikel:











Florentine (10) krijgt deels haar zin: vogelpaal met nestkasten op reclamezuil Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het is niet helemaal wat de 10-jarige Florentine van Erven voor ogen had. Het liefst had ze gezien dat de reclamezuil bij het oude Centraal Beheer-pand zou worden omgetoverd tot een ooievaarspaal. Omdat dit niet kan, wordt de zuil nu omgebouwd tot vogelpaal met nestkasten. Deze woensdag is de paal in gebruik genomen.

De 10-jarige durfal sprak in november de gemeenteraad van Apeldoorn toe. Ze zag dat de reclamezuil in het centrum van Apeldoorn geen functie meer had en vond het een ideale plek voor een ooievaarsnest. In eerste instantie beloofde wethouder Johan Kruithof dat het nest er in februari 2018 zou komen. Een gemeente-ecoloog legde echter uit waarom dat niet zou werken: er is te veel bebouwing rondom de zuil, waardoor er te weinig voedsel is voor de ooievaars. De kans dat de dieren er nestelen, is dus miniem. Er kwam een nieuw plan: de vogelpaal met nestkasten om de vogels die anders zouden verdwijnen, te behouden voor de stad. Florentine opende woensdagmiddag samen met wethouder Kruithof de vogelpaal. Zie ook: Florentine (10) wil een ooievaarsnest op reclamezuil