Met vlag en fluit: zo voetbalt het dovenelftal

Dit team van bondscoach Raymond Lantinga - voormalig speler van SV Twello - is in voorbereiding op de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Rusland op 5 mei. Als het Nederlands dovenelftal die wedstrijd wint, is het bijna zeker geplaatst voor het EK van 2019 in Griekenland. 'Het is een enorm gemotiveerde groep. Stuk voor stuk zijn het gasten die er vol voor gaan,' aldus de bondscoach.

Gebaartjes

Het 'dovenvoetbal' kent praktisch dezelfde regels als normaal voetbal. Alleen heeft de scheidsrechter naast een fluitje ook een vlag. De spelers van SV Twello moeten de scheidsrechter uiteraard ook kunnen volgen. Verder heeft een trainer drie spelers in het veld staan op wie hij zich focust. Dit drietal seint de instructies van de trainer weer door naar de andere spelers. Dit gaat allemaal middels gebarentaal. Lantinga is de gebarentaal nog niet helemaal machtig, hij wordt bijgestaan door twee doventolken. 'De spelers schreeuwen net zo hard als jij en ik als ze scoren, die oerkreten zijn heel gebruikelijk. Alleen tijdens een nabespreking heb ik soms geen idee waar ze het over hebben. Dan ben ik wel blij met mijn tolken.'

Tekst gaat verder onder de video.

Harde woorden

In de rust staat Oranje met 2-0 achter. De bondscoach schuwt geen harde woorden in de kleedkamer om zijn ploeg op scherp te zetten voor de tweede helft. 'Ik ben sinds mei 2017 bondscoach en we hebben nog een behoorlijke weg te gaan voordat wij tot de top behoren. Veel jongens komen uit amateurteams en daarom oefenen we ook tegen die elftallen. Zo leren de mensen ons ook kennen.'

Tekst gaat verder onder de video.

Lokale trots

Een van de spelers komt uit Twello en speelt al vijftien jaar voor het Nederlands dovenelftal. Tjandé Syaranamual is erg trots dat hij al zo lang mag uitkomen voor Oranje. Kloppend op zijn borst en met gebarentaal legt hij uit hoe het is om in een dovenelftal te spelen. 'Wij zijn visueel sterker dan normale voetballers en kunnen heel snel middels onze gebaren communiceren. Voor ons is het heel normaal om zo te voetballen.' Tjandé mag nog twee jaar meedoen met het doventeam en hoopt op deelname aan het EK in Griekenland in 2019. 'Dat zou echt een prachtig afscheid zijn na al die jaren.'