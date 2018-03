Nieuw op Boomfeestdag: Operatie Steenbreek

Eerste boomplantdag in Apeldoorn, 10 april 1957 | Foto: ANP

NIJMEGEN - Het is deze woensdag Nationale Boomfeestdag, de dag waarop duizenden kinderen stilstaan bij het belang van bomen en natuur. Maar in Nijmegen staan ze ook stil bij stenen, want de schoolkinderen gaan écht tegels lichten.

Op Nationale Boomfeestdag worden in Nederland tienduizenden bomen geplant. Nieuw is Operatie Steenbreek; een landelijke actie waar meer dan tachtig gemeenten aan meedoen. Nijmeegse scholieren trekken dan 4000 tegels van de grond en zetten daar 6000 bomen voor in de plaats.

Operatie Steenbreek

De operatie richt zich op ontstening. Door minder tegels en meer groen in tuin en openbare ruimte kan regenwater makkelijker de grond inzakken. Daardoor wordt het riool ontlast en de overlast bij zware hoosbuien verkleind. Ook zorgt een groene stad voor koelte tijdens warme dagen, voor frisse, gezonde lucht en voor meer vlinders, bijen en vogels in de tuin.

Bij basisschool De Meander vergroenen de kinderen hun eigen schoolplein. De leerlingen zitten pas sinds juli in dit gebouw. Bij hun vorige school hadden ze veel groen, maar de omgeving van dit gebouw was nog erg versteend. Daar gaan de kinderen nu dus zelf verandering in aanbrengen.

Sedert 1919

De allereerste Boomfeestdag werd al in 1919 gehouden. Leerlingen van Arnhemse basisscholen plantten toen beuken op de oprijlaan van Kasteel Doorwerth. In 1957 werd de eerste officiële landelijke Boomplantdag georganiseerd in Apeldoorn (zie foto).

Daar waren toen 1600 kinderen bij aanwezig. Dit jaar is dus de 61e editie van de Nationale Boomfeestdag, die tot 1980 ook wel Boomplantdag werd genoemd.