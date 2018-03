Schade recreatiesector uitbreiding Lelystad Airport niet meegewogen

APELDOORN - De schade die de recreatiesector mogelijk gaat leiden door de uitbreiding van Lelystad Airport is niet meegenomen in de laatste milieueffectrapportage en dat steekt brancheorganisatie Recron. Dat bleek tijdens de drukbezochte informatiebijeenkomst dinsdagavond in Apeldoorn.

Waarom duurt het zo lang voordat het luchtruim opnieuw kan worden ingedeeld? Dat kan toch geen vier jaar duren? Komen er straks cowboys die gaan vliegen vanaf Lelystad Airport?

De honderden bezoekers hebben veel vragen die ze dinsdagavond stellen op het stadhuis van Apeldoorn tijdens een speciale informatiebijeenkomst. 'Lelystad Airport is een luchthaven zonder luchtruim, een onzalig plan', houdt Joost van Wijk van Stichting Red de Veluwe het publiek voor. De stichting organiseert de avond om informatie te geven.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is niet vertegenwoordigd. 'We vinden het belangrijk dat nu ons verhaal wordt gehoord', zegt Van Wijk.

Eind februari nam minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat het besluit om de uitbreiding van Lelystad Airport met een jaar uit te stellen naar 2020. Tegelijkertijd besloot ze ook dat er laagvliegroutes over onder meer de Veluwe komen. Tegen die routes is het afgelopen jaar veel verzet ontstaan. Met name toen actievoerders fouten ontdekten in de milieueffectrapportage (m.e.r.) Om dit moment wordt door de Commissie Mer gekeken naar een nieuwe gerepareerde versie van dat rapport. Daarna zal de politiek in Den Haag verder praten over het plan.

Schade recreatiesector niet meegenomen in cijfers

Verschillende deskundigen komen aan het woord, zoals actievoerder Leon Adegeest die eerder fouten aantoonde in de milieuvergunningen voor Lelystad Airport. Maar ook Ivo Gelsing van brancheorganisatie Recron is voor het eerst gastspreker op een informatieavond.

Volgens hem worden de effecten voor de toeristische sector niet meegewogen in de plannen. 'Het gaat over de waarde van woningen, allerlei andere zaken worden meegewogen, maar niet voor onze toerisme en recreatie.'

Mensen komen voor rust en stilte naar de Veluwe als er geluidsoverlast is van vliegtuigen dan heeft dat gevolgen vertelt hij, maar de branche wordt niet gehoord. 'We komen niet in de regels voor. Dat zie je ook terug in de gerepareerde m.e.r., wij staan het er niet in.' En daarom is hij in Apeldoorn. 'Het gaat wel om banen.'

Elektrisch vliegen niet stiller

Naast de Recron komen ook andere deskundigen aan bod, zoals een ex-gezagsvoerder van de KLM en hoogleraar Luchtvaart- en ruimtetechniek Joris Melkert. Hij legt uit dat het een misvatting is dat elektrisch vliegen minder geluid oplevert.

'Elektrische vliegtuigen zijn niet per definitie stiller. Het meeste geluid wordt namelijk door de propeller gemaakt. 'Sorry voor deze boodschap', sluit de hoogleraar van de TU Delft zijn betoog af.

Woensdagavond wordt er in Zwolle gesproken over een zogenoemde belevingsvlucht. Het plan is om een vliegtuig de route te laten vliegen, zodat mensen zelf kunnen ervaren hoe groot de impact is.