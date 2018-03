Bastiënne (11) naar WK Twirlen in Noorwegen

SILVOLDE - De 11-jarige Bastiënne den Hartog uit Silvolde gaat naar het WK Twirlen in het Noorse Lillehamer. 'Ze vindt het fantastisch', zegt haar vader Theo.

De familie is er behoorlijk druk mee. 'Bastiënne doet iedere dag haar routines. Wat in de huiskamer kan, dat doet ze hier. Maar vier keer per week traint ze in een sporthal. Bij haar vereniging in Duitsland, of bij haar andere vereniging in Noordwijk. Dan rijden we vanuit de Achterhoek heen en weer.'

Vader Theo zegt dat ze haar niet pushen om op dit niveau te trainen. 'Het komt echt uit haarzelf. Ze traint sinds haar zesde echt iedere dag. We vragen haar iedere week wel een keer of dit is wat ze écht wil. Het is natuurlijk heel wat voor een meisje dat net elf is geworden.'

Voorbereiding op WK

Naast de trainingen is Bastiënne nu extra druk, omdat ze voor de Nederlandse Twirl Sportbond verplicht aan sommige wedstrijden mee moet doen in de voorbereiding op het WK, dat van 29 maart tot zondag 1 april wordt gehouden. Om daaraan mee te doen, heeft het gezin speciaal toestemming gevraagd zodat ze een paar dagen school mag missen. Het aantal dagen dat ze mist is echter beperkt, omdat het WK in het paasweekend valt.

Moeder Marcella gaat mee naar Noorwegen, waar de jongeling mee zal doen in de WK kampioensklasse juvenile. Zelf is Bastiënne er nuchter onder, zegt haar vader. 'Ze heeft een hele goede sportersmentaliteit. Ze traint er hard voor, maar weet ook dat ze een keer een slechte dag kan hebben.'