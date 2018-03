Deel dit artikel:











Leerlingen halen bijna 13.000 euro op door 24 uur niets te eten Foto: Johannes Fontanus College

BARNEVELD - Met de actie 'Zip your Lip' heeft het Johannes Fontanus College in Barneveld 13.435 euro opgehaald. Bijna 160 leerlingen van de school in Barneveld lieten 24 uur hun eten staan om geld op te halen voor kinderen in Angola, Lesotho en Zimbabwe.

De 156 leerlingen lieten zich voor de actie sponsoren. Ze bleven tijdens de actie op school en deden hier mee aan verschillende workshops, zoals Afrikaanse dans en een escaperoom. De actie werd dinsdagmiddag om 16.30 uur afgesloten met een maaltijd op school. Zip Your Lip is een landelijke actie die wordt georganiseerd door World Vision, een organisatie die zich inzet voor gezondheid en beter onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. Presentator Nieke Hoitink sprak dinsdagochtend al met Sam Roobol van de leerlingenraad over de actie: Met het geld van de landelijke actie wil World Vision 10.000 kinderen helpen. 'In Angola, Lesotho en Zimbabwe gaan kinderen elke dag met honger naar bed en ze zijn zwaar ondervoed', aldus de organisatie. Zie ook: 'Het is even doorbijten': scholieren eten 24 uur niks Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl