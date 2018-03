Deel dit artikel:











'Hij stak hem en rende weg'; ooggetuige steekpartij Arnhem erg geschrokken Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Het steekincident in de bus van Breng gebeurde volgens ooggetuige Chantal Bergevoet in een seconde. 'Hij stak hem en rende weg.' Bij de steekpartij dinsdagmiddag in Arnhem raakte een persoon gewond. De dader is opgepakt.

'Ik zat redelijk achterin de bus, net klaar van mijn werk. De bus zat redelijk vol. Je kon wel nog alles goed zien. Toen de dader instapte, dacht ik al: hij heeft iets gebruikt. Alcohol of drugs. Hij ging in zo'n vierzits zitten, met heel onbeschoft zijn voeten op de bank.' De bus van Breng - lijn 7, met eindbestemming Geitenkamp - maakte een stop bij halte Rijnstraat. Toen ging het mis. 'De bus stond net stil. De dader stond op, draaide zich om naar het slachtoffer - dat achter hem zat - en zei: Kun je het zien? Toen stak hij hem en rende weg.' Jas en sjaal op wond Volgens Chantal bekommerde een andere passagier zich meteen om het slachtoffer. 'Het slachtoffer bloedde heftig. De behulpzame man drukte meteen zijn jas en sjaal op de wond om het bloed te stoppen. Anderen belden de politie.' De andere passagiers stapten onmiddellijk uit de bus om ruimte te geven aan het slachtoffer. 'Een aantal mensen liep door naar het station, we waren maar één halte ervan verwijderd. Uit respect voor het slachtoffer heb ik gewacht en met de politie gesproken.' 'Best geschrokken' Niet lang nadat de ambulance arriveerde, kon het slachtoffer naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens een woordvoerder van de politie is slachtoffer 'stabiel'. Chantal vervolgde uiteindelijk haar weg naar huis. 'Ik ben best een beetje geschrokken ervan. Zoiets verwacht je niet. Ik had ook op de plek van het slachtoffer kunnen zitten. Dan was het mij overkomen. Het voelt nu toch alsof je nergens veilig bent. En dat is best een beangstigend gevoel.'