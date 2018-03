In Winterswijk zit elke dag een hond in de klas

Vlak voor Sofie het schoolplein oploopt, doet ze Harrie, een grote, zwarte hond met krullend haar, een hesje om. Daar staat Autisme Geleidehond op. 'Harrie, werk', zegt ze tegen de hond. Als Harrie aan het werk is, mag hij niet door anderen geaaid worden. Dat leidt teveel af.

Tekst gaat verder onder de foto

Foto: Omroep Gelderland

Speciale regels

Sofie loopt met Harrie de klas binnen. De andere kinderen kijken amper naar de hond om. 'Er zijn speciale regels voor Harrie', vertelt Mohammed, één van de leerlingen. 'We mogen hem niet roepen of aanraken, want dan houdt hij zich niet meer met Sofie bezig. Dus eigenlijk merken we niet zoveel van hem.' En dat is te zien. Harrie gaat op een kleedje naast het tafeltje van Sofie liggen slapen. Een bak water naast zich. Sofie: 'Het geeft mij een heel fijn gevoel als Harrie erbij is. Als het dan even niet goed gaat, kan ik hem even knuffelen en dan kan ik weer aan het werk.'

Tekst gaat verder onder de video

Harrie helpt echt

Dat merkt ook juf Imke Hogenkamp: 'Sofie heeft veel meer zelfvertrouwen als Harrie erbij is. Ze loopt rechter op door de school. Het heeft haar echt geholpen om weer meer op school te zijn, want ze was hier bijna niet meer, omdat ze het niet trok.' Het was het personeel van De Korenburg, een school voor speciaal onderwijs, dat zelf aan de moeder van Sofie voorstelde om de hond ook mee naar school te nemen. 'Als dat Sofie helpt, kan dat', zegt juf Imke. 'Voor ons is het belangrijk dat elk kind zich hier goed voelt. We hebben van de trainster van de hond duidelijk uitleg gekregen. De kinderen vinden het leuk dat hij er is.'

Hondenbezitters begrijpen Harrie niet goed

Onderweg van en naar school zijn er nog wel eens problemen. 'Andere hondenbezitters begrijpen de rol van Harrie niet altijd goed', vertelt de moeder van Sofie. 'Dan laten ze hun honden los en die komen dan op Harrie afrennen om te spelen, maar dat kan niet. Of ze willen de hond toch aaien. Dus bij deze doe ik de oproep aan iedereen die ons voorbij ziet komen: als Harrie een dekje om heeft, is ie aan het werk en mag je hem niet benaderen. Heeft hij niets aan, dan is het een gewone hond en kan iedereen hem komen aaien.'