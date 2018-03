Sneeuw en vorst verwacht: 'Het weekend wordt op en top winter'

WAGENINGEN - Een terrasje pakken en genieten van de zon zit er in Gelderland komend weekend niet in. Er wordt sneeuw verwacht en de temperaturen gaan flink onderuit. 'Het weekend wordt op en top winter', zegt Alfred Snoek van MeteoGroup van Wageningen.

'Vrijdag zou wel eens een waterkoude dag kunnen zijn, met regen en misschien later al op een aantal plaatsen overgaand in natte sneeuw. De temperatuur doet vrijdag al echt een stapje terug', legt Alfred Snoek uit op Radio Gelderland.

Hoe zit het met de sneeuw?

Sneeuw in het weekend behoort volgens Alfred Snoek echt tot de mogelijkheden. 'Vooral in de nacht van vrijdag op zaterdag valt er nog wat sneeuw en dan lijkt de temperatuur al onder de nul te gaan. Dus wie weet dat we zaterdagochtend echt een winters plaatje zien met sneeuw.'