Bijna 40 vervallen panden aangemeld voor metamorfose

Met de Challenge was de provincie op zoek naar gebouwen die beeldbepalend zijn: 'Een pand speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol binnen de gemeenschap, kan die gaan spelen of staat op een kenmerkende plek', aldus de provincie. Leegstand of dreigende leegstand kan een negatief effect op de omgeving hebben. Een nieuwe functie voor het gebouw kan zorgen voor verbetering.

Van defensieterrein tot vervallen fabriek

De vervallen tinfabriek Jeka in Tiel, oude stationsgebouwen in Kesteren en Vorden, voormalige scholen in Ruurlo en Veenhuizerveld (gemeente Putten), de leegstaande Rembrandt-bioscoop in Arnhem; allemaal zijn ze genomineerd voor een nieuwe invulling. De voormalige graansilo van coöperatie De Eendracht in Hoorn (gemeente Heerde) werd zelfs twee keer aangemeld.

coöperatie De Eendracht, Hoorn (gemeente Heerde)

Een inzendster ziet graag dat het voormalige MOB-complex, ook wel bekend als Fliegerhorst Teuge, wordt aangepakt. Door de Duitsers gebouwd als militaire vliegbasis in de Tweede Wereldoorlog, later gebruikt voor de opvang van de Molukse gemeenschap en als defensieterrein.

Inmiddels woont de zelfvoorzienende leefgemeenschap Eco Tribe er: 'Door jarenlange leegstand van deze plek hebben planten, bomen en dieren de ruimte gekregen en het voormalige legerterrein omgetoverd tot een weelderig paradijsje', zegt de Eco Tribe er zelf over. Maar sommige omwonenden vinden het jammer dat het terrein rommelig oogt en willen dat het opgeknapt wordt.

Fliegerhorst Teuge

'Marktplaats voor nieuwe invulling lege gebouwen'

Uit alle aanmeldingen worden de drie meest geschikte locaties geselecteerd. In april wordt bekendgemaakt welke plekken dat zijn. Die worden gekoppeld aan de beste ideeën, die onder andere vastgoedpartijen, omwonenden en de gemeente kunnen indienen. Daarna worden de deelnemers begeleid om de plannen te realiseren.

Gedeputeerde Josan Meijers van Wonen en Ruimtelijke Ordening ziet het als dé kans voor iedereen in Gelderland om positieve verandering in (dreigende) leegstand te brengen. ‘Het gaat niet alleen om de top drie, de ‘winnende locaties’. Het doel is een marktplaats te creëren met vraag en aanbod van locaties en ideeën wat je met zulke panden kunt doen', aldus de provinciebestuurder.