Steekpartij in bus; 'dronken en vervelende' dader voortvluchtig Foto: Persbureau Heitink

ARNHEM - Op de Rijnstraat in Arnhem heeft dinsdagmiddag een steekpartij in een bus van Breng plaatsgevonden. De dader zou dronken en vervelend zijn geweest. Een slachtoffer is met onbekende verwondingen per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens de politie droeg de persoon een donkergroene legerkleurige jas en een donkere broek. Hij is ongeveer 20 jaar, 1.80 meter lang en heeft een donkere huidskleur. Na de steekpartij liep de jongen richting de Korenmarkt. De politie raadt mensen aan hem niet te benaderen en meteen de politie te bellen als ze hem zien. Dienstregeling Volgens een woordvoerder van Connexxion (waar Breng onder valt) rijden de bussen gewoon volgens dienstregeling. 'De betreffende bus is opgeheven, maar de andere bussen rijden er gewoon langs.' Volgens de woordvoerder is de buschauffeur niet gewond geraakt. 'Hij of zij zal best geschrokken zijn, maar markeert niets.' Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl