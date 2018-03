Deel dit artikel:











Het ultieme lentegevoel ondanks de kou: schattige lammetjes

ARNHEM - Het wordt een koud weekend en dat terwijl de lente voor de deur staat. En als we het over lente hebben, hebben we het ook over lammetjes. Honderden zijn er de afgelopen weken weer geboren in Gelderland en dat wordt de komende weken weer gevierd met speciale lammetjesdagen.

De afgelopen weken waren de drukste weken van het jaar voor alle schapenherders en schapenboeren. Tijdens de lammerperiode werken ze zich allemaal een slag in de rondte. De afsluiting van deze tijd wordt op steeds meer plekken afgesloten met een uitgebreide lammetjesdagen. Tijdens de lammetjesdagen gaat het natuurlijk om een bezoekje aan de jonge dieren. Maar het draait allang niet meer alleen om de lammetjes, er is namelijk veel meer te doen. Zo zijn er vaak allemaal kraampjes met schapenspullen, kun je er lekker eten en drinken, geeft de herder een demonstratie schapen drijven en zijn er allemaal activiteiten voor kinderen. Ook in Loenen was er van alles te doen tijdens de Lammetjesdag. Presentatrice Esther Stegeman ging langs (tekst gaat verder onder video): De dagen zijn populair en worden druk bezocht. Dat merkte de schaapskooi Loenermarkt vorig jaar ook. Er kwamen zo'n 10.000 bezoekers op het evenement af. Het was zo druk dat organisator Geldersch Landschap & Kasteelen besloot de lammetjes voor dit jaar achter de hekken te houden. Zoveel bezoekers die door de jonge dieren lopen, bleek voor veel stress te zorgen bij de lammetjes. Lammetjesdagen leveren de schaapskuddes natuurlijk ook veel op. Zo is de adoptie van een lammetje één van de belangrijkste inkomstenbronnen voor de Rhedense Schaapskudde en de schaapskooi in Ermelo. De komende weken kun je op verschillende plekken de lammetjes bekijken: 17 maart - Schaapskudde Epe-Heerde

18 maart - Schaapskudde Hoog Buurlo

24 maart - Rhedense Schaapskudde

25 maart - Schaapskooi Ermelo