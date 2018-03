Bonensoep vergroot betrokkenheid bij dagbesteding Bennekom

DuurSaam biedt dagbesteding aan mensen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel. Samen soepen moet ontmoetingen makkelijker maken. Vorig jaar kwamen maar 2 belangstellenden naar DuurSaam tijdens de week van de zorg en Welzijn.

40 tot 50 aanmeldingen

'De week van Zorg en Welzijn is een week die eigenlijk nooit zo goed bezocht wordt. We stellen de deuren wel open, maar dan komt er eigenlijk nooit iemand,' vertelt Ria Angenent van DuurSaam. Vandaar dat de instelling het eens over een heel andere boeg gooit: 'Het leek ons heel erg leuk om mensen uit te nodigen. Heel erg gericht uit te nodigen. En we hebben ongeveer 40 tot 50 aanmeldingen gekregen. Het lijkt aan te slaan.'

Mexicaanse bonensoep

Het geheime wapen, de Mexicaanse bonensoep, is door de medewerkers en de cliënten van DuurSaam zelf gemaakt. 'Iedereen mocht een vriendin of vriend, familielid of bekende vragen om hier soep te komen eten,' zegt Theo Maagdenberg, terwijl hij aan een soepje zit. 'Het idee is dat we dan gelijk kunnen laten zien wat er allemaal te doen is.'

De belangstellenden krijgen een rondleiding. Ze zien de plek waar de cliënten van DuurSaam oude spelletjes recyclen. En ze zien de werkplekken waar de welbekende lampenkappen van DuurSaam worden gemaakt. Die kappen staan zelfs in de VT-wonen.

Ze hangen van hier tot Tokyo

'Met een skippybal zijn we destijds begonnen', legt Theo uit. 'Daar leggen we papier-maché overheen. Dan boor je er aan de bovenkant een gat in en dan kan er een lamp in. Er hangt er ook eentje in Tokio. Dus ze hangen van hier tot Tokio.' Er volgt een brede glimlach op de gezichten van de aanwezigen.

Gezien het succes van vandaag gaan ze ook in andere zorginstellingen van Siza samen soep eten. Of het recept van de bonensoep ook wordt gedeeld, is niet bekend.