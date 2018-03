Tot 30 jaar cel geëist voor 'vergismoord' op Djordy Latumahina

EDE - Tegen de verdachten in de zogenoemde 'vergismoordzaak' op dj Djordy Latumahina zijn celstraffen geëist tot dertig jaar.

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg dertig jaar gevangenisstraf voor de twee vermeende schutters, Djurgen W. en Tony D. en voor de vermoedelijke 'organisator' van de liquidatie; Cedric R. De twee andere hoofdverdachten Ulrich B. en Wendell R. moeten als het aan het OM ligt 25 jaar de cel in.

Onder vuur genomen

Latumahina, geboren in Ede en opgegroeid in Barneveld, werd op 8 oktober 2016 in het bijzijn van zijn vriendin en dochtertje onder vuur genomen in een parkeergarage in Amsterdam-West. Hij stierf ter plekke.

De vrouw werd doorzeefd door zes kogels en raakte zwaargewond. Ze moet leven met een handicap. Het kind van toen twee jaar oud bleef ongedeerd. De dj was vermoedelijk niet het beoogde doelwit. Hij reed echter in eenzelfde auto en woonde in hetzelfde appartementencomplex.

