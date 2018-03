Vlooienspray met fipronil verdwijnt bij dierenarts

In de zomer werd de insecticide aangetroffen in de eieren, vervolgens greep de overheid in bij de pluimveesector. Volgens dierenarts Hornstra uit Arnhem is de vlooienspray met fipronil een sterk verouderd middel dat bij zijn praktijk sowieso uit de schappen verdwijnt.

'Er zijn genoeg alternatieven, dus wordt het nauwelijks nog verkocht.' Hij verkocht voorheen 1 vlooienspray per jaar. Hij blijkt één van de vele dierenartsen in Nederland die vlooienmiddelen met fipronil niet meer of nauwelijks verkoopt, bevestigt de KNMvD.

Vlooienspray is goedgekeurd

Op dit moment zit de insecticide in 10 á 20 procent van de middelen, zegt dierenarts Paul Overgaauw verbonden aan faculteit diergeneeskunde in Utrecht. Het gebruik zal volgens Overgaauw vanzelf teruglopen.

'Maar laten we wel wezen: in potentie is er niks mis met dit middel. Fipronil is een insecticide. Het pakt de vlooien aan en het is niet schadelijk voor mens en dier. De EMA (European Medicines Agency, red.) heeft de vlooienmiddelen met fipronil tenslotte beoordeeld en goedgekeurd.'

Aaien is veilig

Overgaauw legt uit dat in het registratiedossier van zo'n product dat uitwendig wordt toegediend altijd onderzoeken staan die aantonen dat aaien van een opgedroogde vacht veilig is. Het is volgens hem slim om niet meteen je hond of kat te aaien als je hem hebt behandeld met anti-vlooienspul, maar dit staat altijd netjes op in de bijsluiter of op de verpakking vermeld.

Bij foutief gebruik krijg je fipronil binnen

Wél is het zo dat als je zonder bescherming het middel gebruikt je een hoeveelheid fipronil via je huid kan binnenkrijgen, dit liet eerder Toxicoloog Martin van den Berg weten. Maar deze hoeveelheid is minimaal en vormt géén risico stelt de toxiocoloog. Ook het ministerie geeft dit aan.