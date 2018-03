Verkiezingsavond in Nunspeet

NUNSPEET - Aan het eind van de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart zal de gemeente Nunspeet in Veluvine de uitslagen presenteren.

Vanaf 21.30 uur zijn belangstellenden welkom in de Rabozaal. Er zullen gedurende de avond tussentijdse uitslagen per stembureau worden gepresenteerd, en zo rond half twaalf wordt de (voorlopige) einduitslag met zetelverdeling verwacht.

Duidingsdebat

Op donderdag 22 maart a.s. zal er in de raadszaal van het gemeentehuis een openbaar ‘duidingsdebat’ worden gehouden. Dit is een initiatief vanuit de gemeenteraad zelf. Het doel van het debat is dat de lijsttrekkers van de gekozen partijen ‘reflecteren’ op de (voorlopige) verkiezingsuitslag.

Het duidingsdebat begint om 20.00 uur.