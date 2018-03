Waarom zitten er eigenlijk bronzen vogeltjes op de rotonde in Harderwijk?

Elke week gaat Pieter van Eekelen voor het programma UIT met Esther op zoek naar bijzondere, mooie of opmerkelijke gebouwen of kunstwerken in onze provincie. Deze week bekijkt hij kunst op rotondes.

Bovenop de borden van de ANWB, midden op de rotonde, zitten namelijk bronzen vogeltjes. Het zijn duiven die gemaakt zijn door de kunstenaars Maree Blok en Bas Lugthart. En het zijn niet zomaar duiven, maar duiven van ziekenhuis Sint Jansdal in Harderwijk.

Pieter: 'De duif is het logo van het ziekenhuis. Ze wijzen de weg naar het ziekenhuis. Hoe dichter je bij het ziekenhuis komt; des te meer het er worden.'

Het maakt altijd vaak veel reacties los bij de bevolking, zo'n kunstwerk op een rotonde. Pieter: 'Maar als er dan niets op zo'n verkeerspleintje staat, is het soms ook weer niet goed. Zoals in Hierden, nog geen tien jaar geleden. Daar waren ze een beetje boos dat grote broer Harderwijk zo ruim voorzien was van kunst op de rotondes en Hierden niet.'

Stientje stond plots op de rotonde

En zo verscheen op een mooie voorjaarsochtend ineens een beeld van pvc en papier-maché op de rotonde aan de Zuiderzeestraatweg in Hierden. Een vrouwtje in Hierdense klederdracht: het was Stientje. Ooit eigenaresse van de lokale kruidenierswinkel.

Het bleek een actie van zes vrouwen uit Hierden. Hun initiatief werd beloond. Er werd geld ingezameld en Stientje werd in brons gegoten. Pieter: 'En zo staat ze er al weer jaren een mooi voorbeeld van rotondekunst in Hierden.'

Pieter ging langs bij de duiven in Harderwijk en bij Stientje in Hierden;

Zie ook: