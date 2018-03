Elburg onderzoekt doorstart Kerst in de Vesting

ELBURG - De gemeente Elburg wil onderzoeken of het evenement Kerst in de Vesting behouden kan worden. De organiserende stichting bracht eerder deze week naar buiten zichzelf op te heffen, na slechte bezoekersaantallen door de sneeuw.

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal zegt tegen lokale omroep Locourant dat besluit te betreuren: 'Ik begrijp de problemen van de organisatie. Hierover waren we nog met elkaar in gesprek. Het besluit kwam dan ook voor ons als een verrassing. Ik en het college zien Kerst in de Vesting als een waardevol evenement voor onze gemeente.

Uit onderzoek blijkt dat ook de inwoners van onze gemeente dit evenement sterk waarderen. Daarom ga ik onderzoeken of het mogelijk is Kerst in de Vesting te behouden.'

Minder bezoekers door sneeuw

Elburg ging tijdens het evenement terug naar de sfeer van 1900. Tijdens de editie van 2017 viel er sneeuw en Elburg kleurde wit. Omdat er code oranje werd afgegeven door het KNMI kwamen er 15.000 bezoekers minder naar de Veluwse stad.

Dat scheelde zo veel inkomsten dat de organisatie besloot te stoppen.

De gemeente wil nu dus onderzoeken of er nog mogelijkheden zijn om het evenement te behouden. De gemeente is bereid een nieuwe garantiestelling af te geven, mits daar een goed plan onder ligt.

'Bijzonder evenement'

Burgemeester Jan Nathan Rozendaal heeft zijn eerste Kerst in de Vesting als zeer bijzonder ervaren: 'Dit evenement draagt alles in zich wat we op de Veluwe koesteren, zoals de samenhorigheid, het gevoel voor onze traditie, het in stand houden hiervan en dat alles in het schitterende decor van de Vesting Elburg.

Het college vindt het bijzonder hoe het bestuur dit evenement de afgelopen jaren heeft weten te organiseren. We zouden het heel mooi vinden als het evenement kan blijven bestaan. Daarom werken we toe naar een bijeenkomst waarin we in gesprek kunnen gaan met alle betrokkenen, om te bepalen wat er mogelijk is. Allereerst ga ik hierover in gesprek met het bestuur.'

