Herbouw donjon duurt te lang, gemeente gaat park zelf opknappen Het Valkhofpark. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Er wordt al twaalf jaar gesproken over de eventuele herbouw van de donjon (een middeleeuwse toren) in het monumentale Valkhofpark. Al die tijd wordt er geen onderhoud gepleegd aan het Rijksmonument. De gemeente is het zat en pakt de regie terug, zo schrijft het college dinsdag in antwoord op raadsvragen.

In 2006 stemde een meerderheid van de Nijmegenaren voor herbouw van de middeleeuwse toren. Er werd een stichting opgericht die voor de herbouw zou zorgen en die meteen de renovatie van het monumentale park zou verzorgen. Maar juist vanwege de monumentale status van het park, de bodem, de andere historische gebouwen en het uitzicht bleek herbouw zeer lastig en kostbaar. Op dit moment is niet duidelijk of de donjon er ooit nog zal komen. De gemeente pakt de renovatie van het park daarom alsnog zelf op. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl