De eigenaar is gevonden, nu de ontsnapte oehoe nog vangen Foto: Karel Noy Foto: Karel Noy

RENKUM - De eigenaar van de ontsnapte oehoe die afgelopen weekend werd gezien in het bos rond Landgoed Quadenoord bij Renkum is gevonden. Dat meldt Dierenambulance Nederrijn, die zich zorgen maakt over het dier.

De roofvogel heeft namelijk leren riempjes aan zijn poten hangen. De riempjes worden door Valkeniers gebruikt, maar de oehoe kan ook met een van de riempjes achter een tak blijven hangen en daardoor overlijden. De vogel is eigendom van valkenier Frank Lenders uit Eindhoven. Omdat de eigenaar te ver weg woont, heeft de dierenambulance een vangstrategie bepaald met een collega-valkenier van de eigenaar. Zodra oehoe Nemo wordt gespot, rijden de dierenambulance en collega valkenier naar de locatie. Daar zullen ze de oehoe proberen te verleiden met een stukje vlees. De dierenambulance denkt dat het een moeilijke klus gaat worden. Het dier wordt al 9 weken vermist en kan zichzelf dus goed van eten voorzien. Mensen worden verzocht niet naar de roofvogel op zoek te gaan en zeker geen vangpoging te doen. Ziet u de uil? Bel de dierenambulance op 06 53 871 861. Zie ook: Wie is zijn oehoe kwijt? Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl