Zorg riekt naar fraude, Veluwse gemeenten zeggen per direct samenwerking met aanbieder op

APELDOORN - Tien samenwerkende gemeenten op de Veluwe en omgeving hebben per direct hun samenwerking met een zorgaanbieder opgezegd. Volgens de gemeente Apeldoorn - één van de tien gemeenten - heeft het bedrijf toegekende zorg bij de gemeenten in rekening gebracht, maar de zorg niet aan cliënten verleend. Apeldoorn wil vooralsnog niet bekend maken om welke zorgaanbieder het gaat.

In totaal waren 50 cliënten uit de samenwerkende gemeenten bij het bedrijf ondergebracht. De meesten van hen komen uit de gemeente Apeldoorn. Hier kwamen ze er achter dat er iets niet klopte, nadat er van meerdere cliënten en familieleden signalen kwamen dat toegezegde zorg over een langere periode niet was verleend. Bij verdere navraag bleek ook dat het bedrijf niet kon aantonen dat de medewerkers over de vereiste diploma's beschikten en over een verklaring omtrent gedrag. Voldoende reden voor de colleges van de gemeenten om per direct te stoppen met de aanbieder.

Aangifte

Het is nog niet duidelijk of de gemeenten ook aangifte gaan doen. Een woordvoerder van de gemeente Apeldoorn geeft toe dat de zaak behoorlijk naar fraude riekt, maar op dit moment ligt de prioriteit bij het onderbrengen van de cliënten bij een andere zorgaanbieder. In de loop van de komende weken wordt besloten of er aangifte wordt gedaan.

De tien samenwerkende regiogemeenten zijn Apeldoorn, Deventer, Olst/Wijhe, Hattem, Heerde, Epe, Brummen, Voorst, Lochem en Zutphen. Apeldoorn koopt de zorg voor de hele groep in. Dat betekent in praktijk overigens niet dat door al deze gemeenten zorg is afgenomen bij deze aanbieder.