Minister gaat met internetproviders praten om verspreiding naaktbeelden sauna te stoppen

NEDERASSELT - De VVD in de Tweede Kamer wil opheldering van minister Dekker voor Rechtsbescherming over de opnames en verspreiding van camerabeelden in Sauna & Beauty Oase in Nederasselt. Naaktbeelden van bezoekers zijn op internet verspreid. Minister Dekker noemde in het wekelijkse vragenuurtje in de Tweede Kamer de heimelijke opnames in die sauna 'stuitend'.

Sven Koopmans van de VVD-fractie zei dinsdag in de Tweede Kamer: 'Het gaat om honderden en misschien wel duizenden mensen. En die beelden zijn op fora gezet. Eén forum heeft 170.000 leden. Veel beelden staan voor altijd online.'

Koopmans vroeg zich af of burgers nog wel veilig zijn. 'Zonder privacy tussen mensen onderling is er geen vrijheid. We moeten kijken hoe burgers burgers bespieden. Het gaat niet meer om één Big Brother, maar om miljoenen Small Brothers. Hoe kunnen we mensen aanpakken die deze beelden verspreiden?'

Minister: afschuwelijk wat is gebeurd

Dekker antwoordde 'het afschuwelijk te vinden wat in de sauna in Nederasselt is gebeurd. Het heimelijk opnemen van beelden in een sauna is strafbaar. Dit soort smerige praktijken van een stelletje gluurders is stuitend.' De minister zegde toe te gaan praten met internetproviders om het verspreiden van illegale beelden aan te pakken.

Tweede Kamerlid Koopmans komt binnenkort met een initiatiefvoorstel.

De directie van de sauna in Nederasselt heeft dinsdag haar excuses aangeboden voor het gebruik van de bewakingscamera's. 'Voor onze medewerkers hadden de camera’s (...) een veiligheidsfunctie: in geval van ongewenste intimiteiten was het mogelijk de beelden terug te kijken en indien nodig maatregelen te nemen.'

'Rechters terughoudend met schadevergoedingen'

Omroep Gelderland krijgt veel vragen van bezoekers van Sauna & Beauty Oase over wat ze kunnen doen tegen de sauna, mochten ze op beelden staan.

Mark Jansen is van Dirkzwager advocaten en notarissen in Arnhem en Nijmegen. 'In het geval van schending van de privacy wordt in ons land weinig geprocedeerd', zegt hij, 'en rechters zijn terughoudend met het toekennen van schadevergoedingen. Het is ook de vraag wat je te winnen hebt als je naar de rechter stapt.'

Toch zijn schadeclaims niet kansloos, zegt Jansen. 'Materiële schade vorderen is lastig, want dan moet je aantonen dat je financieel lijdt onder beelden die van je op internet staan. Immateriële schadeclaims hebben meer kans van slagen. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld reputatieschade.'

