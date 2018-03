Voetballer Van Ginkel verricht aftrap voor meer AED's in de buurt

WAGENINGEN - In Wageningen was dinsdag de aftrap van een landelijke crowdfundingsactie voor meer AED's in woonwijken. PSV-aanvoerder Marco van Ginkel uit Scherpenzeel installeerde een Automatische Externe Defibrilator bij Dierenkliniek Kortenoord in de Rietveldlaan.

De keus viel op Wageningen, omdat dat de woonplaats is van Wim Rip. Rip werkt als video-analist voor PSV. Vorig jaar december kreeg hij tijdens de wedstrijd PSV-Groningen een hartstilstand. Doordat er in het stadion een AED aanwezig was, kon hij gereanimeerd worden en overleefde het.

Met de installatie van een AED in de woonwijk van Rip lanceert Philips samen met de Hartstichting het online crowdfundingplatform BuurtAED.nl. Het idee is dat een deel van de AED gefinancierd wordt door Philips. Voor de rest moeten buren geld inzamelen.

Met Wim Rip gaat het inmiddels weer goed. Hij lag enige tijd in het ziekenhuis en werd zelfs een paar dagen in coma gehouden. Maar hij is weer thuis en werkt aan zijn herstel.

Hartstilstand maakte diepe indruk

De hartstilstand van Rip zorgde voor een schok binnen het team van PSV, zegt ook Marco van Ginkel, ex-Vitesse. 'Het maakte diepe indruk op het team, de staf en iedereen die bij de club betrokken is. Met deze AED willen we de aandacht vestigen op het belang van openbaar toegankelijke AED’s in de buurt, zodat in de toekomst minder mensen overlijden als gevolg van een hartstilstand.'

Jaarlijks worden ruim 15.000 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Hartstilstanden vinden vaak plaats bij mensen thuis. Reanimatie en de inzet van een AED binnen 6 minuten vergroten de kans op overleving.

Hartstichting wil meer 6-minutenzones

De Hartstichting maakt zich al jaren hard om van Nederland een '6-minutenzone' te maken: een zone waarin slachtoffers van een hartstilstand binnen de cruciale 6 minuten worden gereanimeerd en een AED wordt ingezet, zodat méér mensen overleven. Jaarlijks kunnen zo 2.500 levens worden gered.

Het aantal AED's in Gelderland is nu onder de maat, zegt HartslagNu, de organisatie die gaat over het oproepsysteem verbonden aan de AED's. Volgens Roel Barkhof van HartslagNu gaat het ook niet alleen om het aantal AED's, maar ook over waar die te vinden zijn: 'Als er water of een spoorweg tussen de plaats van een melding en de AED zitten kan dat een belemmering zijn. En ook zijn veel AED's niet geregistreerd. Dus dan kan iemand een hartstilstand krijgen en is er op 100 meter afstand een AED, maar als dat niet bekend is...'

De AED hangt nu in de wijk waar Wim Rip woont, bij een dierenkliniek. Er is bewust gekozen voor een plek die voor iedereen goed bereikbaar is.

Frans Smeur, dierenarts bij die kliniek: 'Al jaren hebben we het voornemen om een AED aan te schaffen, maar het kwam er nooit van. De hartstilstand van Wim Rip, een goede klant, was ook voor ons een wake-up call. We zijn blij dat er nu eindelijk eentje in onze buurt hangt.'

