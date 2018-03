'Allemaal meebetalen!' Nijmegen wil een binnenstadfonds

NIJMEGEN - Er moet een binnenstadfonds komen in Nijmegen, dat vindt het Huis voor de Binnenstad dat de belangen behartigt van ondernemers in het centrum. Door het op te richten fonds zouden de lasten eerlijk verdeeld worden over de winkeliers.

Het is maar een raar gezicht: met name de Nijmeegse ringstraten zijn ieder jaar rond de feestdagen prachtig versierd met feestverlichting. Daar zijn de winkeliers allemaal lid van de ondernemersvereniging, die betalen allemaal. Maar in andere straten zoals de Molenstraat en de Burchtstraat hangt vrijwel niets.

'free riders liften mee'

Volgens binnenstadwethouder Ben van Hees komt dat vooral door de grote ketens, die gewoon weigeren om mee te betalen. Terwijl die zogenoemde 'free riders' volgens Van Hees wel meeliften op de aantrekkelijkheid van de binnenstad als geheel.

En dat moet dus anders. Het Huis voor de Binnenstad pleit al langer voor een binnenstadfonds waaraan alle ondernemers verplicht moeten meebetalen. Uit de opbrengsten kunnen dan zaken als feestverlichting of marketing betaald worden, zodat de Nijmeegse binnenstad aantrekkelijk blijft.

Hoe groter het pand, hoe meer je betaalt

Het plan is om nu om alle ondernemers verplicht te laten meebetalen aan het fonds. De hoogte van het bedrag wordt gekoppeld aan de WOZ-waarde van het pand: hoe groter het pand, hoe meer een ondernemer bijdraagt variërend van 100 euro per jaar voor een pand met een waarde van 3 ton tot 1000 euro voor een pand met een waarde van meer dan 5 miljoen euro.

'Zeer bescheiden bedrag'

In totaal moet er jaarlijks zo'n twee ton in het fonds terecht komen, een bedrag dat na inningskosten wordt ingezet voor de promotie van de binnenstad. Dat is volgens wethouder Van Hees een zeer bescheiden bedrag als je het vergelijkt met andere steden als Arnhem waar jaarlijks 600.000 euro wordt opgehaald, Den Bosch (250.000 euro) of Eindhoven waar binnenstadondernemers ieder jaar zelfs 900.000 euro moeten ophoesten.

In het najaar moet de nieuwe gemeenteraad het plan nog goedkeuren. Vanaf 1 januari 2019 moet het fonds dan in bedrijf zijn. Volgens wethouder Van Hees zal het voor de ondernemers best even wennen zijn. Maar er zijn ook enquêtes geweest en een groot deel van de ondernemers was voor. Al zullen er natuurlijk altijd tegenstanders blijven.'