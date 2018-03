Vijftal veroordeeld voor ontvoeringen en mishandelingen 14-jarige

EDE - Vier jongens en een meisje uit Ede zijn dinsdag veroordeeld voor de ontvoeringen en mishandelingen van een toen 14-jarige jongen uit Ede. De straffen lopen uiteen van 123 dagen cel, waarvan 120 dagen voorwaardelijk, en een werkstraf van 200 uur tot een werkstraf van 60 uur en voorwaardelijke jeugddetentie van 34 dagen.

Op 25 april en 1 mei 2017 werd het slachtoffer meegenomen in de kofferbak van een auto. Hij werd beide keren meegenomen naar een bos in Ede en daar in elkaar geslagen, gestompt en getrapt. De jongen werd ook met stokken geslagen.

De veroordeelden zijn tussen de 15 en 18 jaar. Een toen 18-jarige man uit Ede is vrijgesproken, omdat er geen bewijs is dat hij een wezenlijke rol heeft gespeeld.

De straffen van het vijftal zijn hoger dan geëist. De rechtbank vindt dat het gaat om zeer ernstige strafbare feiten.

Het slachtoffer krijgt een schadevergoeding van de verdachten, variërend van 2005 tot 4655 euro per dader.