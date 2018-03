Deel dit artikel:











Dinxperlo heeft Beste Markt van Nederland Foto: REGIO8

ULFT - De markt in Dinxperlo is uitgeroepen tot de Beste Markt van Nederland 2018 in de categorie ‘middelgrote markten’. Dinsdag werd de Achterhoekse plaats door de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel (CVAH) verkozen tot winnaar.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

Dinxperlo valt onder de categorie dertig tot vijftig ondernemers. Het dorp in de gemeente Aalten moest het opnemen tegen Roermond, Nijverdal en Schagen. In de categorie ‘kleine markten’ met minder dan dertig ondernemers won Bergen en bij de categorie ‘grote markten’ met meer dan vijftig ondernemers kwam Den Haag als winnaar uit de bus.



In 2017 ging Maastricht er met de titel Beste Middelgrote Markt vandoor, net voor Winterswijk. De verkiezing wordt al meer dan 25 jaar gehouden door de CVAH. Foto: REGIO8 (archief)