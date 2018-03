Man (19) bestraft voor bedreiging en vernieling na horen 'rare geluiden'

ARNHEM - Een 19-jarige man uit Tolkamer heeft dinsdag 30 uur werkstraf en een voorwaardelijke jeugddetentie van een maand opgelegd gekregen. Hij bedreigde op 3 juli 2017 in Tolkamer drie mensen, vernielde twee auto's en hij verliet de plaats van een ongeval.

De avond ervoor had hij drugs gebruikt. Op de betreffende dag had hij last van rare geluiden en rare gedachten.

Op dat moment waren in zijn ouderlijke woning twee schilders aan het werk. Hij heeft met een schep op de motorkap van de auto van een van de schilders geslagen. Toen zijn moeder thuis kwam, heeft hij haar en de schilders bedreigd, waarbij hij de schep boven zijn hoofd hield.

Vervolgens is de inwoner van Tolkamer in zijn auto achter één van de schilders aangereden. Dit heeft geleid tot een botsing en tot schade aan de auto van de schilder. De man is daarna doorgereden.

De 19-jarige is veroordeeld volgens het jeugdstrafrecht. De rechtbank volgde de eis van de officier van justitie.