Gelderland Stemt in Duiven: lees het nu terug

ARNHEM - De bus rijdt verder. Vanochtend stopte de rode stembus in Westervoort en vanmiddag stond hij geparkeerd voor het gemeentehuis in Duiven. RTV Favoriet presenteerde de uitzending en ging in gesprek met lokale politici.

VVD - A15 en ondernemen in de gemeente

Lijsttrekker Geert-Jan Schrijner en fractielid Henk Nijland van de VVD starten de uitzending. Als eerste wordt aan hen gevraagd wat zij vinden van de A15 - een onderwerp waarover de meningen in de gemeenteraad over zijn verdeeld.

De VVD is erg blij met de A15 die door Duiven loopt. 'Naast het feit dat het vervelend kan zijn, biedt het ook veel kansen. Voor ondernemers is het bijvoorbeeld erg belangrijk. Door niet al teveel het milieu te schaden, denken wij dat deze snelweg voor een hoop bedrijvigheid gaat zorgen', aldus Schrijner. Beide heren benadrukken de economische voordelen van zo'n grote snelweg.

Nijland legt uit dat de gemeente een redelijk sterk ondernemersklimaat heeft. Grote winkels zoals de Media Markt vestigen zich in Duiven, maar ook kleinere particulieren doen het goed. De VVD werkt bijvoorbeeld ook samen met een MKB-vereniging waarmee zij de lokale ondernemingen wil steunen.

'Als je een liberaal hart hebt, dan ben je op de juiste plek bij de VVD. Je bent of succesvol of minder succesvol - dat heb je uiteindelijk zelf in de hand. Je moet wel zelf iets ondernemen en niets komt zomaar aanwaaien. Daar staan wij voor', zo sluit lijsttrekker Schrijner af.

Lokaal Alternatief Duiven - Meer betrokkenheid

Ineke Knuiman van Lokaal Alternatief Duiven is samen met fractielied Gemma Tiedink-Koning op de bus gestapt om over hun beleid te vertellen.

Tiedink-Koning vertelt over haar plannen om inwoners te betrekken bij gemeentelijke besluitvorming. Zij stelt een burgerlijke begroting voor; een beleid dat ervoor zorgt dat burgers mee kunnen beslissen over de manier waarop het gemeentebudget wordt verdeeld.

De twee vrouwen zijn er ook van overtuigd dat de lokale partij Duiven als geen ander kent. Knuiman legt uit dat, juist omdat het een lokale partij is, Lokaal Alternatief Duiven minder binding heeft met Den Haag. Zij gelooft dat de partij daarom dichter bij de burger staat.

De lokale partij heeft flink uitgepakt met haar promotiemateriaal. Het paarse figuur moet een pluim voorstellen; een grote spreekwoordelijke pluim voor alle Duivenaren.

Go Clean de Liemers

Peggy Blaauw van vrijwilligersorganisatie Go Clean de Liemers is samen met Marloes Heebing in de uitzending om te vertellen over hun opschoonproject.

De twee hebben de organisatie opgericht om de gemeente Duiven en eigenlijk het gehele Liemersgebied schoon te houden. Geen zwerfafval meer, meer groene gebieden en meer aandacht voor duurzame afvalverwerking. Eén van de punten waar de organisatie voor strijdt, is om statiegeld op blikjes en plastic flesjes in te voeren.

Heebing vertelt enthousiast dat de gemeente Duiven zich onlangs heeft aangesloten bij de statiegeldalliantie. In deze gemeente krijgen zij dan ook steun van alle lokale partijen voor hun groene inspanningen. Een goed begin, zo vinden de dames. Maar omdat de organisatie gefocust is op de Liemers, is Duiven nog niet genoeg.

PvdA - Armoede in Duiven

Jasper Walraven van de PvdA is even kort in de bus om zijn zorgen te uiten over armoede in Duiven.

Want in de gemeente leven er ook nog een aantal mensen onder de armoedegrens die nu eigenlijk nog niet genoeg hulp krijgen - in ieder geval niet van de gemeente. De politici legt uit dat de hulp voor mensen in nood vooral georganiseerd wordt door private organisaties, maar hij hoopt dat de gemeente er ook wat aan kan doen om armoede te bestrijden. Als de PvdA genoeg zetels heeft bemachtigd, dan gaat Walraven zich daar hard voor maken.

Burgemeester Rik de Lange

De burgemeester van Duiven Rik de Lange van de PvdA is al ruim vier jaar burgemeester in de gemeente. Hij is in de uitzending om te praten over zijn burgemeesterschap.

Hij legt uit dat hij met de huidige partijen ervoor heeft gezorgd dat de lokale politiek toegankelijker is geworden voor inwoners. De burger heeft dan ook medezeggenschap op het gebied van gemeentelijke beleidsvorming. Op die manier wil hij de betrokkenheid vergroten en mensen het belang van de gemeenteraadsverkiezingen laten inzien. Hij hoopt dat de volgende raad net zo goed haar best gaat doen om inwoners meer aandacht te geven.

Daarnaast ziet de politici graag dat jongeren ook meer betrokken raken bij de lokale democratie. Hij ziet dat jongeren nog veel te weinig interesse hebben in de gemeenteraadsverkiezingen - geen zeldzaam fenomeen. De Lange benadrukt dat het erg belangrijk is om deze groep erbij te betrekken omdat ze de toekomst van Duiven zijn.

GroenLinks - Windmolens in de gemeente

Chris Baltjes van GroenLinks komt praten over windmolens in Duiven.

De partij vindt dat er genoeg ruimte is in de gemeente voor windmolens. Daar zijn de meningen ook over verdeeld; niet alle partijen, maar ook niet alle burgers zijn het er mee eens. Ze vrezen dat de grote apparaten een negatieve impact kunnen hebben voor omwonenden. Zoals GroenLinks uitlegt kan dit inderdaad zo zijn, maar zij noemt het wel een 'nodig kwaad'.

Op de lange termijn gaan de windmolens namelijk meer voordelen opleveren dan nadelen, zo vertelt Baltjes. Niet alleen draagt de gemeente Duiven haar steentje bij om het wereldwijde klimaat te verbeteren, maar de Duivenaar kan ook profiteren van de groene energie.

CDA - Sociale voorzieningen

Johannes Goossen en Hans Stam van het CDA stappen op bus en gaan in gesprek over sociale voorzieningen.

Het CDA wil sociale woningbouw naar Duiven brengen. Al helemaal nu de vergrijzing op de loer ligt, merkt de partij dat er steeds meer behoefte is aan een veilige woonplek voor ouderen. Stam vindt dat er nu nog geen juiste oplossing wordt geboden, maar daar hoopt de partij samen met de rest van de raad verandering in te brengen.

Ook voor mensen die het minder breed hebben, wil het CDA opkomen. Goossen benadrukt dat zij in gesprek willen gaan met deze mensen zodat ze weten wie hulp nodig heeft en hoe deze hulp er uit moet komen te zien. Hij haalt de GelrePas aan; een pas voor mensen in de bijstand waarmee zij korting krijgen op bepaalde voorzieningen en diensten. De partij wil ervoor zorgen dat meer mensen kennis maken met de pas.

D66 - Jong Duiven

Hans Egtberts, lijsttrekker van de D66 en lid van de Gehandicaptenraad, sluit de uitzending af. Hij is terechtgekomen bij de gehandicaptenraad omdat hij zelf ook een handicap heeft; hij heeft ooit een auto-ongeluk gehad.

Hij legt uit hoe D66 jongeren gaat betrekken bij de lokale politiek. Ten eerste vindt de politicus dat er dan voldoende voorzieningen moeten zijn voor jong Duiven. Er moeten volgens hem nieuwe, betaalbare woningen komen. Er zijn nu nog te weinig starterswoningen, waardoor de gemeente minder in trek is bij jongeren. Maar zo'n woning kan natuurlijk niet betaald worden wanneer er niet genoeg werkgelegenheid is. Egtberts vertelt dat dat meteen het volgende punt is waar de D66 zich mee bezig gaat houden; meer werkgelegenheid realiseren voor jonge doelgroepen. 'Zo houdt je Duiven jong en ga je meteen de vergrijzing tegen', stelt hij.