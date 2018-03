Boze alfahulpen voeren actie bij gemeentehuis Oude IJsselstreek

GENDRINGEN - Boze alfahulpen voeren actie bij het gemeentehuis in Gendringen. Ze willen dat de gemeente Oude IJsselstreek afspraken maakt met de zorgaanbieders om hen in loondienst te nemen.

Medewerkers die via de alfaconstructie werken in de thuiszorg zijn schijnzelfstandigen; werknemers zonder rechten die niet onder een cao vallen. Een alfahulp heeft onder andere geen recht op WW of twee jaar doorbetaling bij ziekte.

Foto: Omroep Gelderland

Loondienstverband

De vakbond FNV eist onder meer dat de gemeente Oude IJsselstreek stopt met de alfaconstructie en actief aan de slag gaat om de alfahulpen over te zetten naar loondienstverband.

Om deze eis kracht bij te zetten, hebben zo'n 15 alfahulpen zich met spandoeken verzameld bij het gemeentehuis. Ze willen pas vertrekken als de wethouder toezeggingen doet. De actievoerders zijn vastberaden, want sommigen hebben hun slaapzak al uitgerold.

De gemeente heeft het stadhuis op slot gedaan zodat de alfahulpen niet naar binnen kunnen.

