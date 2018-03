Deel dit artikel:











Waarschijnlijk vogelgriep op grens van Gelderland Foto: ANP

KAMPERVEEN - Er is een gerede verdenking dat er vogelgriep is uitgebroken bij een eendenhouderij in Kamperveen, enkele kilometers van Oldebroek en Elburg. Dat bevestigt voorzitter Hennie de Haan van de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders. 'Dit is afschuwelijk. Het ging de goede kant op. Dit is een verschrikkelijke domper.'

Het nieuws moet nog bevestigd worden door het ministerie van Landbouw. 'De minister moet eerst ook de Kamer informeren', legt De Haan uit. Daarna treden standaardprocedures in. Er is een 1 km-zone waarin preventief wordt geruimd. Dan is er een 3 km-zone waarin gescreend wordt door bloedonderzoek. En er komt een vervoersverbod in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf. Dat zal ook Gelderse pluimveebedrijven treffen. 'We moeten zorgen dat het zich niet verder kan verspreiden. We moeten een herbesmetting voorkomen', aldus De Haan. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl