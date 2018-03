Finish Olympia's Tour in Beneden-Leeuwen

BENEDEN-LEEUWEN - Olympia's Tour, de oudste meerdaagse wielerwedstrijd van Nederland, eindigt dit jaar in Beneden-Leeuwen. Dat heeft de gemeente West Maas en Waal dinsdag bekendgemaakt.

De laatste etappe van de amateurkoers is op 16 september. Start en finish zijn in Beneden-Leeuwen.

'West Maas en Waal was al doorkomstgemeente in de Giro d'Italia en dit is van belang om de gemeente als wielergemeente te profileren', legt Henk Zomerdijk, adviseur van Olympia's Tour, uit. 'Het kan een prachtige waaierwedstrijd over de dijken worden. Het wordt zeker geen ceremoniële wedstrijd. Ze moeten nog even flink aan de bak.'

Maar het gaat niet alleen om het sportieve aspect. 'Het gaat ook om ervoor en erna mensen naar West Maas en Waal te trekken. Het is een mooie fietsgemeente. En dit kan een economische impuls geven', aldus Zomerdijk. De gemeente staat er ook niet alleen voor. 'Ondernemers springen bij en de provincie levert een financiële bijdrage.'