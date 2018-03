Deel dit artikel:











Samenwerking gemeente Nunspeet en Philadelphia voor mensen in de bijstand Foto: RTV Nunspeet

NUNSPEET - De gemeente Nunspeet is een traject gestart met zorginstelling Philadelphia waarbij mensen vanuit de bijstand kunnen deelnemen aan de interne opleiding bij Philadelphia. De opleiding helpt werkzoekenden die het moeilijk vinden, of de weg niet weten, naar werk of een opleiding.

Deelnemers krijgen na de proefperiode een leerarbeidsovereenkomst voor de duur van de opleiding en daarna heeft Philadelphia als werkgever een inspanningsplicht om ze aan een baan te helpen. Vier mensen hebben een plek gekregen in de opleiding. Wethouder Gert van den Berg is blij met de samenwerking. 'Deze samenwerking tussen de gemeente en Philadelphia is een perfect samenspel tussen de drie O's. De Overheid zet zich in om deze mensen weer in het arbeidsproces te krijgen, de Organisatie Philadelphia biedt hen een mooi traject aan waarbij Onderwijs een grote rol speelt.' Locatiemanager Henk Zwiers van Philadelphia zegt: 'Wij zoeken altijd mensen die dit mooie en uitdagende werk willen doen om ze te kunnen opleiden tot bekwame vakmensen met hart voor onze cliënten. We zijn dan ook erg blij met de samenwerking met de gemeente Nunspeet.'