Xenos verdwijnt grotendeels en gaat op in andere formule

ARNHEM - Huishoudartikelenwinkel Xenos gaat voor een groot deel op in interieurwinkelketen Casa. Landelijk wordt twee derde van de Xenos-winkels omgebouwd tot Casa. In Gelderland zijn 21 vestigingen van Xenos. Het is nog niet duidelijk hoeveel er hiervan gaan verdwijnen.

Casa heeft 500 winkels in acht Europese landen, maar is nog niet in Nederland gevestigd. De keten is eigendom van de familie Blokker. De Blokker Holding is ook eigenaar van Xenos. Er moeten 110 Casa-filialen in Nederland komen en dat zou werk bieden aan 1900 mensen.

Banen verdwijnen

Landelijk blijven er 60 Xenos-winkels over en dat biedt plaats aan 850 medewerkers. Bij het hoofdkantoor en het distributiecentrum van Xenos in Waalwijk gaan 180 banen verdwijnen. Het is nog niet duidelijk of medewerkers in de filialen ook hun baan verliezen of dat ze in de nieuwe Casa-winkels aan het werk kunnen.

De omzetting moet voor de zomer van 2019 zijn afgerond.