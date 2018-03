Sauna zegt sorry voor gebruik camera's

NEDERASSELT - Sauna & Beauty Oase in Nederasselt heeft een risico genomen door camera's te gebruiken voor de veiligheid van bezoekers en medewerkers. Achteraf gezien was het beter geweest om daarvoor andere maatregelen te nemen.

Dat vindt de directie van de sauna, die dinsdag op de website haar excuses aanbiedt voor het gebruik van de bewakingscamera's.

De zaak kwam vorige week aan het rollen toen bleek dat er naaktbeelden van handbalsters van het Nederlands team op internet circuleerden. Die beelden kwamen uit de sauna in Nederasselt.

Inmiddels zijn er al veel meer filmpjes uit Nederasselt opgedoken. Het bedrijf gebruikte vier camera's tegen diefstal en ongewenste intimiteiten. De laatste camera is donderdag uitgezet.

'Alleen directie kon beelden zien'

Volgens de eigenaar van de sauna kon alleen de directie filmbeelden bekijken en dat is nooit zonder reden gebeurd, zegt hij.

Een man in Drachten wordt ervan verdacht dat hij de beelden van naakte handbalsters van het Nederlands team in een sauna heeft geüpload en verspreid. Bij hem zijn vrijdag diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft een grootschalig onderzoek naar camera's in sauna's aangekondigd. 'Er mogen geen camera's hangen in ruimtes waar je je als bezoeker onbespied mag wanen, zoals wc's en kleedruimtes', zegt woordvoerster Pauline Gras.

Ze verwacht dat het onderzoek snel resultaten oplevert. Op welke manier AP het onderzoek doet, wil Gras niet zeggen.

