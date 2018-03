Nieuw in Nijmegen: Ouderen Belangen Nijmegen (OBN)

NIJMEGEN - Na de Nijmeegse ouderenpartij VSP strijdt ook Ouderen Belangen Nijmegen om de stem van de kiezer. De partij werd vorig jaar opgericht door leden die uit de VSP stapten. Wat willen zij voor Nijmegen doen?

De OBN, lijst 9, heeft een aantal speerpunten. Die zijn hieronder te lezen:

Veiligheid in woonwijken moet een hogere prioriteit krijgen

Welvaart moet meer omgezet worden naar welzijn, want zorg is niet alleen medisch

Niet korten op thuiszorg

65-plussers, maar ook invaliden en de minima moeten vrij gebruik kunnen maken van openbaar vervoer en musea

Er moeten meer handhavers komen om storend fietsgedrag en scooters in heel de stad uit te bannen

In winkelstraten, pleinen en in wijken moeten lange, dubbelzijdige banken worden geplaatst als rustpunt en tot bevordering van contacten

'Nijmegen voor iedereen'

Lokaal stemmen is nu belangrijker dan stemmen op landelijke politieke partijen, vindt OBN. Nijmegen is er niet alleen voor studenten, maar voor alle burgers en oud zou bovendien beter vertegenwoordigd moeten zijn in de raad, gezien het aantal ouderen in onze samenleving. Dat schrijft de ouderenpartij in een persbericht.

Lijsttrekker voor de verkiezingen is Leo Venderbosch en de nummers twee en drie zijn Peter Rutten en Wim Crum.

