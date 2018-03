Druilweer en democratie: Gelderland Stemt in Westervoort

ARNHEM - De rode Gelderland Stemt-verkiezingsbus werd vandaag verwelkomd in de gemeente Westervoort. De lokale omroep RTV Favoriet presenteerde de uitzending vanaf het terrein voor het gemeentehuis.

Een intro door Burgemeester Arend van Hout

Burgemeester Arend van Hout start de uitzending met een kort gesprek over de gemeente Westervoort.

Hij vertelt dat hij als burgemeester dicht bij de inwoners van zijn gemeente staat; 'Ik ga onder andere op bezoek bij verenigingen, bij 65-jarige huwelijken en ga met alle burgers in gesprek die met mij een praatje willen houden'. Van Hout hoopt dat iedereen gaat stemmen, omdat de gemeenteraad beslissingen maakt over de directe leefomgeving van de burger. Hij vindt het eigenlijk een 'morele plicht' van inwoners om hun stem uit te brengen. De burgemeester wenst alle politieke partijen in ieder geval alvast erg veel succes volgende week woensdag.

GroenLinks - Het nieuwe treinstation

Ben Schulte van GroenLinks praat over het nieuwe treinstation. Hij is er enthousiast over, ook omdat er een grote fietsenstalling bij is. Een nieuw treinstation dat goed te bereiken is op de fiets - een duurzame ontwikkeling volgens hem. Als groene partij zien zij graag dat er nieuwe, milieuvriendelijke oplossingen komen die het autoverkeer terugdringen. Dan valt er volgens de politicus nog een hoop te verbeteren, maar elke duurzame stap is een stap in de juiste richting.

Weer of geen weer - inwoners verzamelen zich voor de bus om de lokale democratie te proeven.

PvdA - Sociale voorzieningen

Ineke Tegelaar van de PvdA vertelt dat zij met haar partij een Westervoort voor iedereen wil realiseren. Goede voorzieningen voor alle inwoners; zorg, onderwijs en cultuur moeten in orde zijn zodat de gemeente leefbaar blijft.

Er is volgens de politica een aanzienlijke groep in Westervoort die nog echt hulpbehoevend is. Ze ziet meer werkloosheid en meer mensen die onder de armoedegrens leven. Dat moet zo snel mogelijk veranderen stelt Tegelaar. Zij legt uit dat het dan erg belangrijk is om dicht bij de burger te staan zodat er goed in de gaten wordt gehouden wie welke hulp nodig heeft.

Het CDA is gearriveerd op de bakfiets met een CDA-paraplu - dan komt het promotiemateriaal toch nog goed van pas.

SP - Armoede en leefbaarheid

Eef van Baarsen van de lokale SP-fractie was in de bus om te praten over armoede in woongebieden.

Net zoals Tegelaar van de PvdA geeft hij aan dat er behoorlijk wat mensen in de gemeente zijn die onder de armoedegrens leven en dat vindt hij erg zorgwekkend. 'Wij gaan voor eerlijkheid en voor een sociaal karakter. Onze partij heeft niets tegen rijkdom, maar wij hebben wel iets tegen armoede. We vinden het verschrikkelijk dat er in Nederland als ontwikkeld land nog steeds zoveel armoede is. Helaas is dat een groot probleem dat ook in Westervoort speelt - gemiddeld meer dan in andere gemeentes', aldus de SP'er.

Hij legt uit dat er specifiek per wijk moet worden bekeken wat de situatie is zodat er maatwerk geleverd kan worden wat betreft sociale voorzieningen: 'Wij zijn niet anders dan andere plaatsen. Er zijn bepaalde wijken waar nog aan gewerkt moet worden. We zien wel meer wijkagenten en initiatieven van inwoners, maar het is nog niet zoals wij willen.'

Voor diegene die niet kunnen profiteren van de CDA-paraplu zijn er genoeg droge plekjes om te schuilen voor de regen.

CDA - Ondernemen in Westervoort

Peter Pennekamp van het CDA is met vrijwel zijn hele fractie in de bus om in gesprek te gaan over ondernemingen in de gemeente.

Hij legt uit dat de partij het ondernemersklimaat in Westervoort graag wil stimuleren. Er is nog best veel leegstand waardoor er volgens hem nog genoeg ruimte is voor nieuwe ondernemers. Die economische boost kan Westervoort dan ook zeker gebruiken, zo stelt hij.

RTV Favoriet ging in gesprek met een lokale ondernemer om een praktijkvoorbeeld onder de loep te nemen; een slager die in het winkelcentrum een zaak heeft. Hij merkt dat het centrum niet aantrekkelijk genoeg is voor mensen, waardoor hij ook steeds minder klanten ziet. Pennekamp vertelt dat het CDA in gesprek is gegaan met bewoners en ondernemers om een goed beeld te krijgen bij de situatie. Op die manier heeft de gemeenteraad duidelijke plannen kunnen opstellen om het centrum van Westervoort aan te pakken.





In gesprek met de slager van lokale slagerij Hetterschijt.

Mensen kijken onder een afdakje live mee met de politieke radio-uitzending.

D66 - Woonomgeving uitbreiden

Monique Abbink van de D66 is op de bus gestapt om te praten over wonen in Westervoort.

De lokale D66-fractie wil de woonomgeving uitbreiden door bijvoorbeeld meer starterswoningen te bouwen. Op deze manier wil de partij de gemeente aantrekkelijker maken voor jongeren. De vergrijzing zit eraan te komen en met die gedachte in het achterhoofd hoopt de D66 nu al de gemeente jonger te maken.

Nu zijn er best veel jongeren die uit te gemeente verhuizen wanneer zij zelfstandig worden. Dan gaan ze vaak naar Arnhem omdat daar over het algemeen meer kansen liggen, zo legt de politica uit. Dat gaat dan volgens haar ten koste van de leefbaarheid in de gemeente Westervoort.

VVD - Jongeren betrekken en veiligheid

Arthur Boone van de VVD sluit de uitzending af. Hij wil graag dat jongeren zich meer gaan interesseren in de gemeenteraadsverkiezingen. 'Onze partij is al een aantal jaren bezig met een uitgebreid jeugdbeleid', zo vertelt de VVD'er. 'Maar we willen graag dichterbij de jongeren in de gemeente gaan staan zodat we hen meer kunnen betrekken bij de gemeenteraad.'

Daarnaast praat Boone over de veiligheid in de gemeente; een issue waar de laatste afgelopen jaren ook in is geïnvesteerd. Over het algemeen is Westervoort een erg veilige gemeente. Van criminaliteit is weinig sprake, maar aan de verkeersveiligheid valt nog het een en ander te verbeteren. De politicus legt uit dat ze al grote stappen hebben gemaakt om dit beter te regelen door bijvoorbeeld een hoop nieuwe stoplichten te installeren.