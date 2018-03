Deel dit artikel:











'Ik ben alles kwijt'; bewoners geschokt na grote flatbrand Foto: Henk Veltman, Doetinchem

DOETINCHEM - Bewoners zijn geschokt door de grote flatbrand in de nacht van maandag op dinsdag aan de Caenstraat in Doetinchem. 'Mijn appartement was net gerenoveerd', vertelt een bewoonster. 'Ik had alles net op orde. Dat ben ik nu weer kwijt.' Ze kan ook niet terug naar haar flat.

De vrouw was wakker geworden van gebons op de deur en omdat de politie langskwam met een omroepinstallatie. Daarmee werd omgeroepen dat er brand was en de bewoners de flat moesten verlaten. Volgens een bewoner had een vrouw uit de tegenoverliggende flat 112 gebeld. Daarna ving ze getroffen bewoners op met koffie. 'Dat vind ik wel bijzonder.' Een andere vrouw kan ook niet terug naar haar flat. Ze moest met haar vier kinderen snel naar buiten vanwege de brand. Ze zag de vlammen uit het dak slaan. Later mocht ze wel haar hondjes ophalen. Een meisje mag wel terug naar haar flat, maar ze heeft die nacht geen oog dichtgedaan. 'Ik heb vandaag tentamen. Ik hoop dat het goed gaat. Ik ben erg geschrokken.' Zie ook: Vier appartementen verwoest bij grote flatbrand Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl