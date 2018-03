De uittips van Esther: proeven van het Midden-Oosten, dansen tijdens DansTREK en lammetjes kijken

ARNHEM - Je wilt er dit weekend lekker op uit, maar je weet nog niet waarheen. Nou dan heb je geluk, want ik heb weer een paar leuke tips voor je op een rijtje gezet.

Keramiek en mode in het CODA Museum

In het CODA Museum kun je de Keramiek Triënnale bezoeken. Voor de vierde keer wordt de grote keramiekmanifestatie georganiseerd door de Nederlandse Vakgroep Keramisten. Er is werk van kunstenaars uit heel Europa te zien.

Maar ook kun je dit weekend naast keramiek in het museum ook terecht voor het evenement State of Fashion. Modeontwerpster Liselore Frowijn geeft er lezingen en workshops. Ze legt je uit hoe je van oude plastic tassen, mooie en draagbare sieraden kan maken.

Proeven van het Midden-Oosten

In Museumpark Orientalis kun je vanaf dit weekend het Midden-Oosten proeven. De nieuwe expositie in het museum laat zien hoe nauw eten en religie verbonden zijn. Je leert alles over de geschiedenis van godsdiensten en de tradities rondom samen eten en drinken.

Alles over dans in Stadstheater Arnhem

Ben je helemaal gek van dansen, dan is het dansfestival DansTREK iets voor jou. In Stadstheater Arnhem proef je wat er in Arnhem op het gebied van dans op de kaart staat. Je krijgt een kijkje achter de schermen en er zijn voorstellingen te zien. Aan het eind van de avond mag je natuurlijk zelf ook met voetjes van de vloer.

Lammetjes kijken bij de schaapskooien

Het is er weer de tijd voor; lammetjes. Elk jaar worden er rond deze tijd speciale lammetjesdagen georganiseerd in Gelderland. Zaterdag kun je terecht bij de Schaapskudde van Epe-Heerde. In Hoog Buurlo zijn zondag de lammetjes bekijken bij de schaapskooi. Ook zijn er ook tal van andere activiteiten zoals schapen drijven en een speurtocht in het bos.

Treintjes kijken in Zutphen

Spaar je modelspoortreinen of wil je ze eens van dichtbij bekijken, dan kun je dit weekend het beste naar Zutphen. Tijdens de Modelspoorbeurs zijn er rijdende modelspoorbanen te bekijken, worden er workshops gegeven en kun je ook de mooiste modelspoortreinen kopen. De beurs wordt op zaterdag en zondag gehouden in de Hanzehal.

Gelredag op de Grebbeberg

Terwijl de Ridders van Gelre genieten van een welverdiende pauze, gaan de Gelredagen gewoon door! De komende twaalf weken staan ze in het teken van de Tweede Wereldoorlog. Deze week gaan ze wel een klein stukje de grens over, want op zaterdag kun je naar het Militair Ereveld Grebbeberg in Rhenen. Tussen 10 en 12 uur kun je er een expositie bezoeken en leiden enthousiaste en zeer deskundige gidsen je rond over het slagveld en de begraafplaats.