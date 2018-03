Gemeente Overbetuwe heeft duizenden spijkerbroeken nodig

Overbetuwe wil de broeken gebruiken voor de nog te realiseren aanbouw van het gemeentehuis. De broeken zijn zeer geschikt als isolatiemateriaal. ‘In spijkerbroeken zit een heel groot percentage katoen’, licht initiatiefneemster Colette Collé toe. ‘Katoen is heel geschikt als isolatiemateriaal.’

Ook broeken met gaten welkom

Een voorkeur voor een bepaalde broekmaat heeft Overbetuwe dan ook niet. Ook maakt het niet uit of de broeken vol gaten zitten. De ingezamelde broeken gaan naar een fabriek in Frankrijk, waar ze verwerkt worden tot platen isolatiemateriaal.

Tekst gaat verder onder de video:

‘Het is niet duurder dan andere veelgebruikte isolatiematerialen, zoals steenwol’, zegt Projectleider Huisvesting van de gemeente Overbetuwe Lennart Jordaan. Op 10 plekken in de gemeente staan inmiddels containers waar inwoners hun afgedankte spijkerbroeken in kunnen doen.

Warm dankzij spijkerbroeken

Jordaan denkt in totaal zo’n 7.000 spijkerbroeken nodig te hebben voor de isolatie van de aanbouw. Eind 2019 moeten de broeken ervoor zorgen dat iedereen er op het gemeentehuis warmpjes bij zit. Het isolatiemateriaal is niet alleen duurzamer, maar vooral ook typisch Overbetuwe. ‘Het is toch geweldig als je hier later met je kleinkinderen langs loopt en kunt zeggen: Kijk, daar zit nog een spijkerbroek van opa of oma in’, reageert Collé enthousiast. De eerste container met spijkerbroeken zit inmiddels vol.