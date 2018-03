Deel dit artikel:











Auto kantelt op A12; rijbaan weer vrij Foto: Rijkswaterstaat

EDE - Op de A12 richting Utrecht is dinsdagochtend ter hoogte van Wageningen een auto gekanteld. De rijbaan was daardoor afgesloten. Het verkeer werd over de vluchtstrook geleid.

Tussen de afrit Oosterbeek en de afrit Wageningen stond rond 8.45 uur 9 kilometer file. Rond 9.15 uur was de weg weer vrij. Inmiddels neemt de file langzaam in lengte af. Hoe het ongeval kon gebeuren, is niet bekend. Volgens Rijkswaterstaat waren er meerdere voertuigen bij betrokken. Eerder op de ochtend kantelde er ook al een auto op de A50 bij knooppunt Grijsoord. Als gevolg van dat ongeval liep het ook vast op de A12. Zie ook: Gekantelde auto leidt tot files op A12 en A50 Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl