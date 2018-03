Deel dit artikel:











Flatgebouw in Doetinchem ontruimd na brand op dak Foto: Henk Veltman, Doetinchem Foto: Henk Veltman, Doetinchem

DOETINCHEM - In Doetinchem is rond twee uur 's nachts brand uitgebroken in een flatgebouw aan de Caenstraat. De brandweer was met diverse wagens ter plaatse. De politie riep bewoners via een omroepinstallatie op hun woning te verlaten. De brandweer heeft het dak open gezaagd om het vuur te bestrijden. Om 4 uur gaf de brandweer het sein brand meester.

De brand is ontstaan op het dak van de 7e bouwlaag. De oorzaak is nog niet bekend. Er wordt gekeken hoeveel bewoners opvang nodig hebben, omdat zij niet terug kunnen naar hun woning.